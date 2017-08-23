Серебренников будет отбывать домашний арест в квартире на Пречистенке

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников будет отбывать домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы, следует из оглашенных в Басманном суде Москвы материалов.

Туда его отвезет сотрудник ФСИН, который должен будет надеть на Серебренникова электронный браслет, призванный контролировать его передвижения.

Во время домашнего ареста ему запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвоката, следователя и сотрудников ФСИН. Также ему запрещено пользоваться почтой, интернетом, а телефон он сможет использовать только для вызова экстренных служб.

Таким образом, судья удовлетворила ходатайство следователя, который опасался, что при более мягкой мере пресечения режиссер сможет скрыться за границей (у него есть вид на жительство в Латвии), надавить на свидетелей и уничтожить улики.

По словам следователя, доверенное лицо Серебренникова – находящаяся в розыске продюсер Екатерина Воронова — уничтожила часть документации "черной бухгалтерии" "Седьмой студии" и электронные носители информации.

Судья сочла неубедительными доводы адвоката Дмитрия Харитонова, который представил суду личные поручительства более 30 деятелей культуры и искусства, в том числе директора Большого театра Владимира Урина и режиссера Федора Бондарчука. Они уверяли в порядочности обвиняемого и гарантировали, что он не скроется от суда и не будет мешать следствию.

Помимо этого, адвокат был готов внести за освобождение Серебренникова залог, равный сумме инкриминируемого ущерба – 68 миллионов рублей, а Ирина Прохорова, сестра миллиардера Михаила Прохорова, выказала готовность внести залог в любом размере.

Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Следствие уже предъявило ему обвинение.