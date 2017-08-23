Серебренникову позволили посещать театр во время домашнего ареста

© РИА Новости / Евгений Одиноков Перейти в фотобанк Замглавы Минкультуры считает домашний арест Серебренникова гуманной мерой Басманный суд Москвы в среду позволил режиссеру Кириллу Серебренникову во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Препятствий для посещения обвиняемым театра не имеется, но, согласно закону, этот вопрос должен решать следователь", — сказала судья Елена Ленская.