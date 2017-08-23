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Происшествия

Суд поместил Серебренникова под домашний арест

Сюжет:
Дело Кирилла Серебренникова (67)
15:1623.08.2017
(обновлено: 15:27 23.08.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников на заседании Басманного суда в Москве. 23 августа 2017Режиссер Кирилл Серебренников на заседании Басманного суда в Москве. 23 августа 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы поместил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест до 19 октября по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Художественного руководителя "Гоголь-центра" обвиняют в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных на проект "Платформа". Сам Серебренников вину не признал.

"Особая роль" в мошенничестве

Режиссер Кирилл Серебренников на заседании Басманного суда в Москве. 23 августа 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Серебренников: я скромный человек и материальной сферой не интересуюсь
Суд согласился с аргументами следствия, которое утверждало, что режиссер может надавить на свидетелей и скрыться. Следователь также отмечал, что Серебренников играл в мошенничестве "особую роль", а на допросе фактически отказался от дачи показаний.

"Продюсер Воронова, а она является доверенным лицом Серебренникова, уничтожила часть финансовой документации", — сказал он, обосновывая ходатайство о домашнем аресте режиссера.

По данным следствия, Серебренников уже пытался скрыться — нарушил обязательство о явке и уехал в командировку в Санкт-Петербург, купил квартиру за рубежом при том, что имеет вид на жительство в одном из зарубежных государств.

При этом суд разрешил режиссеру посещать театр с разрешения следователя.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкАкция в поддержку Кирилла Серебренникова у Басманного суда. 23 августа 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Акция в поддержку Кирилла Серебренникова у Басманного суда. 23 августа 2017

"Абсурдные" обвинения

Люди, пришедшие поддержать режиссера Кирилла Серебренникова к зданию Басманного суда. 23 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
"Пожиратели культуры" против родины: к реакции на задержание Серебренникова
Режиссер в свою очередь назвал обвинения "абсурдными и невозможными" и просил не помешать его под домашний арест.

"Я много лет работаю в России, я в настоящее время нахожусь в состоянии кинопроизводства, мне надо доснимать фильм. У меня планируется спектакль. Мне нет смысла убегать, я хочу работать. Я с мая всегда посещал следователя и никуда не скрывался", — заявил Серебренников.

Он подчеркнул, что активно сотрудничал со следствием и всегда говорил ему всю правду.

Серебренников напомнил, что у него отобрали "все паспорта", поэтому он никуда не сможет убежать. По его словам, когда он еще имел статус свидетеля, попросил следствие вернуть ему загранпаспорт, чтобы ставить оперу за рубежом, но получил отказ.

"Я скромный человек, я живу достаточно скромно, у меня есть дело, которому я посвящаю свою жизнь, и больше у меня ничего нет. Ничего мы не воровали. Я честный человек. Я хочу, чтобы Россия из провинциальной стала великой культурной державой", — отметил худрук "Гоголь-центра", попросив позволить ему продолжать работу.

Как заявил адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов, режиссер будет готов дать показания после того, как поймёт, что ему вменяет следствие.

Защита просила суд отпустить задержанного под залог в 68 миллионов рублей и разрешить Серебренникову посещать театр и киносъемки, если будет принято решение о его домашнем аресте. Сестра бизнесмена Михаила Прохорова Ирина выразила готовность внести залог, назвав Серебренникова "великим человеком".

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ здании Басманного суда, где будет рассматриваться ходатайство следствия об аресте режиссера Кирилла Серебренникова. 23 августа 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В здании Басманного суда, где будет рассматриваться ходатайство следствия об аресте режиссера Кирилла Серебренникова. 23 августа 2017

Суть дела

Режиссер Кирилл Серебренников у здания Басманного суда. 23 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Серебренников отказался от дачи показаний, заявили следователи
В 2011 году Серебренников разработал проект "Платформа" для популяризации и развития современного искусства. Для этого он создал независимую организацию "Седьмая студия", в которой работали знакомые режиссера. За 2011-2014 годы Минкульт выделил на поддержку проекта более 214 миллионов рублей.

Как полагает следствие, по указанию Серебренникова, сотрудники "Седьмой студии" разрабатывали планы мероприятий в рамках "Платформы" с "заведомо завышенными сведениями об их количестве и стоимости". Затем они представляли эти планы в Минкультуры для обоснования бюджетного финансирования.

Также, по версии следствия, они заключали фиктивные договоры с подконтрольными юридическими лицами на оказание услуг в рамках проекта. Получаемые же от Минкульта деньги выводились на расчетные счета этих контрагентов, обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками.

Сейчас под арестом находятся экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, а ее экс-гендиректор Юрий Итин — под домашним арестом.

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Происшествия
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