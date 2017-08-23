Сестра Михаила Прохорова готова внести за Серебренникова любую сумму залога

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Адвокат Дмитрий Харитонов заявил в суде, что сестра бизнесмена Михаила Прохорова Ирина готова внести любой залог за задержанного по делу о мошенничестве режиссера Кирилла Серебренникова.

"Я прошу допустить в зал суда Ирину Прохорову (сестру бизнесмена Михаила Прохорова – ред.) Она готова внести в качестве залога любую сумму", — заявил в среду адвокат Харитонов.

В суде Ирина Прохорова подтвердила свою готовность внести залог за освобождение режиссера Кирилла Серебренникова.

"Я готова внести залог, чтобы великий человек не сидел в СИЗО. Я без преувеличения скажу, что Кирилл Серебренников — талантливейший человек, гордость России. И я действительно готова внести залог на любую сумму", — сказала Прохорова.

Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Серебренников ранее был задержан по подозрению в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Защита попросила суд отпустить Серебренникова под залог соответствующей суммы.