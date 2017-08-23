НАК опубликовал видео с места спецоперации в Ингушетии

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что выложил в интернет видео с места спецоперации в Ингушетии, где были уничтожены главари бандгруппы.

В среду НАК заявил о нейтрализации группы боевиков, блокированной в одном из домов селения Пседах, уничтоженные в Ингушетии террористы – главари и участники так называемой малгобекской банды, причастные к убийствам полицейских и обстрелу здания УФСБ в Малгобеке.

В ходе огневого противостояния в доме, в котором укрывались бандиты, произошел мощный взрыв, отмечал ранее НАК; потерь среди правоохранителей и пострадавших среди граждан нет.