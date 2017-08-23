Серебренников отказался от дачи показаний, заявили следователи

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Задержанный по делу о мошенничестве режиссер Кирилл Серебренников фактически отказался от дачи показаний, заявил в среду в Басманном суде представитель следствия; сам режиссер просит суд не помещать его под домашний арест.

"Серебренников вину не признал и фактически на допросе отказался от дачи показаний", — сказал следователь.

Сам режиссер просит суд отпустить его и не помещать под домашний арест. Он назвал невероятными, абсурдными и невозможными обвинения, выдвинутые против него.

"Я много лет работаю в России, я в настоящее время нахожусь в состоянии кинопроизводства, мне надо доснимать фильм. У меня планируется спектакль. Мне нет смысла убегать, я хочу работать. Я с мая всегда посещал следователя и никуда не скрывался", — заявил Серебренников.

Режиссёр отметил, что активно сотрудничал со следствием, всегда говорил ему всю правду и все, что знает. "Проект "Платформа", конечно, был, и я им горжусь, но никаких случаев хищения, конечно, не было", — заявил обвиняемый.