Житель Чечни избил и побрил налысо дочь, узнав, что она собирается замуж

ГРОЗНЫЙ, 23 авг – РИА Новости. Прокуратура Чечни направила в суд уголовное дело в отношении жителя Чечни, который избил свою 17-летнюю дочь и обрил наголо, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.

"Прокуратура Курчалоевского района направила в суд уголовное дело в отношении жителя района, который узнав о намерениях 17-летней дочери выйти замуж, сперва избил ее, а затем побрил налысо", — сказал собеседник агентства.

По его словам, поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки. Обвинительный акт по уголовному делу составлен по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением). За данное преступление УК РФ предусмотрено максимальное наказание до трех лет лишения свободы.