"Группа ГАЗ" окажет поддержку семьям погибших и пострадавших на заводе

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. "Группа ГАЗ" окажет всю необходимую поддержку семьям погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия на заводе компании в Нижнем Новгороде, говорится в сообщении группы.

Ранее СК РФ сообщил, что на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде произошло тройное убийство. По данным ведомства, утром 23 августа на предприятии на почве ревности мужчина нанес ножевые ранения знакомой, а также еще двоим работникам завода. От полученных ранений потерпевшие скончались. Еще двое пострадавших мужчин с ранениями госпитализированы в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Автозавод подтвердил гибель троих и ранение еще двух сотрудников предприятия. По данным компании, злоумышленник напал на девушку по личным мотивам, не связанным со служебными отношениями, а "остальные сотрудники пострадали при попытке остановить нападение".

"На данный момент проводится следствие. Коллектив и руководство компании глубоко потрясены случившимся инцидентом, выражают глубокое сочувствие семьям погибших и пострадавших. По решению президента "Группы ГАЗ" Вадима Сорокина, семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка", — говорится в сообщении предприятия.