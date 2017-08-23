Серебренников называет свое состояние шоковым, рассказали в ОНК

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников, задержанный во вторник в Москве и находящийся в изоляторе временного содержания, называет свое состояние шоковым, рассказала РИА Новости зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

"Он рассказывает, что, когда читал документы и слушал обвинение, даже не знал плакать или смеяться. Фактически он пребывает в шоке от самой ситуации и не скрывает этого", — заявила Меркачева. По ее словам, Серебренников говорит, что не понимает, почему был задержан.

Следственный комитет во вторник сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Следствие уже предъявило ему обвинение.

Серебренников вину не признает. По словам адвоката, режиссер считает, что обвинение абсолютно абсурдно.