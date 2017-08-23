Серебренникова пока не доставили в суд, где ему изберут меру пресечения

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Режиссёр Кирилл Серебренников, обвиняемый в мошенничестве, пока не доставлен в Басманный суд Москвы, который в среду рассмотрит ходатайство Следственного комитета РФ о его домашнем аресте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Доставки обвиняемого пока не было", — сказал представитель суда. Заседание назначено на 12 часов.

Следственный комитет во вторник сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Следствие уже предъявило ему обвинение.

Серебренников вину не признает. По словам адвоката, режиссер считает, что обвинение абсолютно абсурдно.