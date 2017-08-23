В Саратове столкнулись трамвай и автобус

САРАТОВ, 23 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Городской автобус и трамвай столкнулись в среду в Саратове, в результате госпитализирован один человек, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.

ДТП произошло около 09.00 по местному времени (08.00 мск) в Заводском районе города.

"По предварительным данным, на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Азина произошло столкновение трамвая маршрута №9 и автобуса маршрута №90, в результате пассажирка автобуса госпитализирована", — говорится в сообщении.

Подробности ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД, уточняется в сообщении.