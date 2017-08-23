Состояние пострадавших при нападении на заводе "ГАЗ" удовлетворительное

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг – РИА Новости. Состояние двух человек, получивших ранения во время нападения мужчины с ножом на территории Горьковского автозавода, оценивается как удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Ранее СК РФ сообщил, что на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде произошло тройное убийство. По данным ведомства, утром 23 августа на предприятии на почве ревности мужчина нанес ножевые ранения знакомой, а также еще двоим работникам завода. От полученных ранений потерпевшие скончались. Еще двое пострадавших мужчин с ранениями госпитализированы в больницу.

"Пострадавшие – двое мужчин – госпитализированы в городскую больницу №13, их состояние оценивается как удовлетворительное. Одному из них была сделана операция. Их жизни ничего не угрожает", — сказал представитель регионального минздрава.