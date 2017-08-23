МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Нижнем Новгороде на заводе "ГАЗ" мужчина зарезал трех человек, рассказала РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Утром 23 августа мужчина нанес ножевые ранения знакомой, а также еще двоим работникам завода. От полученных ранений потерпевшие скончались. Еще двоих пострадавших мужчин с ранениями доставили в больницу.
"Пострадавшие — двое мужчин — госпитализированы в городскую больницу №13, их состояние оценивается как удовлетворительное. Одному из них была сделана операция. Их жизни ничего не угрожает", — рассказал представитель регионального минздрава.
В компании рассказали, что злоумышленник напал на женщину по личным мотивам, не связанным со служебными отношениями, а "остальные сотрудники пострадали при попытке остановить нападение". В "Группе ГАЗ" заверили, что окажут помощь семьям погибших и пострадавших.