МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Нижнем Новгороде на заводе "ГАЗ" мужчина зарезал трех человек, рассказала РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, причиной убийства стала ревность.

Утром 23 августа мужчина нанес ножевые ранения знакомой, а также еще двоим работникам завода. От полученных ранений потерпевшие скончались. Еще двоих пострадавших мужчин с ранениями доставили в больницу.

"Пострадавшие — двое мужчин — госпитализированы в городскую больницу №13, их состояние оценивается как удовлетворительное. Одному из них была сделана операция. Их жизни ничего не угрожает", — рассказал представитель регионального минздрава.

При задержании подозреваемый оказал сопротивление полиции и был ранен, ему оказали необходимую медпомощь. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

В компании рассказали, что злоумышленник напал на женщину по личным мотивам, не связанным со служебными отношениями, а "остальные сотрудники пострадали при попытке остановить нападение". В "Группе ГАЗ" заверили, что окажут помощь семьям погибших и пострадавших.