СК просит суд отправить Серебренникова под домашний арест

Режиссер Кирилл Серебренников после допроса в СК РФ в Техническом переулке. 22 августа 2017

Режиссер Кирилл Серебренников после допроса в СК РФ в Техническом переулке. 22 августа 2017

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Следственный комитет России просит суд отправить под домашний арест известного режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в организации мошенничества, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В Басманный суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Серебрянникова Кирилла Семёновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Судебное заседание назначено на 12.00", — сказала Царева.