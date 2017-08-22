Подростка из Пензы подозревают в убийстве мужчины в Подмосковье

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Подростка из Пензы подозревают в убийстве 33-летнего мужчины в Подмосковье во время ссоры, сообщает ГСК СК России по Московской области.

Инцидент произошёл во вторник вечером в селе Растуново в Домодедово. Тело 33-летнего местного жителя с колото-резанным ранением шеи нашли недалеко от водоема.

"По подозрению в совершении данного преступления следственными органами задержан 15-летний житель города Пензы. На допросе следователю подозреваемый, полностью признавший свою вину, сообщил, что убийство совершено им в ходе ссоры во время совместного распития спиртного с потерпевшим", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье "убийство". В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.