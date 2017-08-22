Серебренников содержится в московском ИВС-1

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников, подозреваемый в организации мошенничества, содержится в московском изоляторе временного содержания номер один на Петровке, сообщила РИА Новости зампредседателя общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

"Несколько членов ОНК посещали сегодня Кирилла Серебренникова, который содержится в изоляторе временного содержания на Петровке, 38. Завтра мы намерены еще раз посетить его, чтобы убедиться, что он находится в хороших условиях", — сообщила Меркачева. По ее словам, на данный момент в ОНК отметили, что жалоб на условия содержания у режиссера нет.

Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Следствие уже предъявило ему обвинение, однако сам Серебренников, по данным СК, вину не признает.