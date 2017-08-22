СК: вина Серебренникова подтверждается показаниями свидетелей и документами

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Вина режиссера Кирилла Серебренникова в совершении мошенничества подтверждается показаниями свидетелей, результатами следственных действий и изъятыми финансовыми документами, заявила во вторник официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Ранее в СК РФ сообщили, что предъявили задержанному режиссеру обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, в ходе допроса вину он не признал.

"Вина Серебренникова в совершении мошенничества в особо крупном размере подтверждается показаниями свидетелей, результатами оперативно-розыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами", — сказала Петренко.

По данным следствия, в 2011 году Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на реализацию и финансирование которого в 2011-2014 годах Министерством культуры России было выделено более 214 миллионов рублей из федерального бюджета.

По словам Петренко, для реализации проекта Серебренниковым была создана некоммерческая организация "Седьмая студия", "к работе в организации он привлек ранее ему знакомых Юрия Итина, Алексея Малобродского, Е. Воронову, Нину Масляеву и других".

Как полагает следствие, выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева ежегодно в период с 2011 по 2014 годы разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости.

"Затем они представляли данные планы в Министерство культуры России в качестве обоснования суммы требуемого бюджетного финансирования. В дальнейшем они же изготавливали и представляли в министерство финансовые и творческие отчеты, свидетельствующие о том, что полученная АНО "Седьмая студия" субсидия израсходована в полном объеме на ранее предусмотренные мероприятия", — говорится в сообщении.

Согласно следствию, Серебренников также "поручал вышеуказанным лицам обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства", связанные с мероприятиями по проекту "Платформа".

"Под видом оплаты данных договоров поступающие от Минкультуры России денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета данных контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками", — заявили в СК РФ.

Всего в результате преступных действий Серебренникова, по версии следствия, было похищено не менее 68 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.