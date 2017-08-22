Заммэра Москвы прокомментировал задержание Серебренникова

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Оснований не доверять следствию относительно задержания режиссера Кирилла Серебренникова нет, нужно ждать решения суда, считает заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"Конечно, мне известно о задержании Кирилла Серебренникова. Оснований не доверять следственным органам у нас нет, хочется верить, что мера пресечения не будет связана с лишением свободы", — сказал он.

Печатников подчеркнул, что уголовное дело, по которому проходит Серебренников, "никак не связано с его деятельностью в московском театре Гоголь-центр".

"В настоящее время назначен исполняющий обязанности директора театра, театр работает в штатном режиме. Нам остается ждать судебного решения, если дело дойдет до суда", — заключил Печатников.