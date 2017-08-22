Заммэра Москвы прокомментировал задержание Серебренникова

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Оснований не доверять следствию относительно задержания режиссера Кирилла Серебренникова нет, нужно ждать решения суда, считает заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.
Печатников подчеркнул, что уголовное дело, по которому проходит Серебренников, "никак не связано с его деятельностью в московском театре Гоголь-центр".
"В настоящее время назначен исполняющий обязанности директора театра, театр работает в штатном режиме. Нам остается ждать судебного решения, если дело дойдет до суда", — заключил Печатников.