США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Происшествия

Пожар в Ростове-на-Дону тушили сутки, пострадавшим обещают новое жилье

Сюжет:
Пожар в Ростове-на-Дону (88)
18:0922.08.2017
(обновлено: 18:12 22.08.2017)
0110
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг – РИА Новости. Крупный пожар в Ростове-на-Дону, который вспыхнул в понедельник в частном секторе в районе Театрального спуска рядом с главной площадью города, удалось полностью потушить только спустя сутки. Огнем повреждены или полностью уничтожены более 120 строений, региональные власти рассматривают возможность предоставления жилья пострадавшим.

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МЧС назвало возможную причину крупного пожара в Ростове-на-Дону

Больше суток на ликвидацию

Полную ликвидацию пожара, начавшегося в понедельник в 12.52 мск в 30-градусную жару в центре Ростова-на-Дону, объявили только во вторник в 13.21 мск. За эти сутки площадь возгорания, которому присвоили четвертый, максимальный для Ростова-на-Дону номер сложности, смогла "вырасти" до 10 тысяч квадратных метров. На этой площади пожар был локализован в 18:52, а открытое горение ликвидировали ближе к ночи.

На ликвидации пожара сначала работали 500 пожарных, спасателей и полицейских, а потом — уже почти 2 тысячи человек, среди которых две сотни военнослужащих Южного военного округа. Кроме того, в тушении огня принимали участие девять воздушных судов – семь вертолетов Ми-8 и два самолета Ил-76 и Бе-200ЧС МЧС России.

В городе из-за пожара был введен режим ЧС, который позже распространили и на всю область. Глава МЧС России Владимир Пучков, прибывший на место происшествия, потребовал принять дополнительные меры, чтобы не допустить новых возгораний как в Ростове-на-Дону и Ростовской области, так и в других регионах, где установилась жаркая и сухая погода.

Без жертв не обошлось

Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Погибший в крупном пожаре в Ростове-на-Дону был инвалидом
Огонь повредил или полностью уничтожил 118 жилых домовладений, в которых проживали 218 семей. Сгоревшие дома, по словам начальника главного управления МЧС по Ростовской области Валерия Синькова, являются лишь шестой частью строений, оказавшихся на пути пожара. Если бы не действия пожарно-спасательных подразделений и авиации, последствия могли быть гораздо серьезней – на пути огня было еще более 500 жилых домов, в которых проживают более 2 тысяч человек.

Медицинская помощь понадобилась 58 человекам, девять были госпитализированы (среди них трое полицейских и сотрудник МЧС, получивший черепно-мозговую травму), еще шесть человек обратились в травмпункт.

Ночью и всю первую половину вторника пожарные продолжали проливать очаги тления и разбирать завалы. При разборе одного из них было обнаружено тело мужчины. Его личность еще устанавливается, но известно, что он был инвалидом первой группы.

Новое жилье и компенсации

Глава Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев еще в понедельник пообещал, что все пострадавшие уже во вторник получат единовременную материальную помощь в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, каждый получит единовременную выплату и от губернатора Ростовской области Василия Голубева – она составит 30 тысяч рублей на человека. Таким образом, каждый из погорельцев может рассчитывать как минимум на 50 тысяч рублей компенсации.

Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
На месте крупного пожара в Ростове-на-Дону могут создать рекреационную зону
Средства для пострадавших будут выделять и из резервного фонда: по 100 тысяч получат те, кто полностью утратил имущество, а по 400 тысяч – те, кто получил тяжкий вред здоровью. Голубев также сообщил, что власти региона попросят помощь из федерального бюджета для выплат пострадавшим. После пожара за помощью обратились 467 пострадавших, всего от огня пострадало 123 жилых и нежилых строения.

Жителям Театрального спуска, которым пришлось провести ночь в пункте временного размещения (ПВР) в школе №22, только во вторник днем после полной ликвидации пожара разрешили посетить дома, чтобы забрать уцелевшие вещи.

Пожар в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкБолее двадцати пяти частных домов в районе Театрального спуска загорелись в Ростове-на-Дону в понедельник в первой половине дня.Сотрудники противопожарной службы МЧС России и коммунальных служб во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Более двадцати пяти частных домов в районе Театрального спуска загорелись в Ростове-на-Дону в понедельник в первой половине дня.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровИз-за разраставшегося пожара многие люди были вынуждены покинуть свои дома, находящиеся рядом с местом возникновения возгорания.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Из-за разраставшегося пожара многие люди были вынуждены покинуть свои дома, находящиеся рядом с местом возникновения возгорания.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкЧерез какое-то время стали поступать сообщения о том, что в домах из-за пожара начали взрываться газовые баллоны.Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Через какое-то время стали поступать сообщения о том, что в домах из-за пожара начали взрываться газовые баллоны.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПлощадь пожара в Ростове-на-Дону спустя два часа достигла десяти тысяч квадратных метров, в городе был введен режим ЧС.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Площадь пожара в Ростове-на-Дону спустя два часа достигла десяти тысяч квадратных метров, в городе был введен режим ЧС.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровНа данный момент из-за пожара уже эвакуированы более 500 человек, в том числе жители многоквартирных домов, расположенных рядом с местом ЧП.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
На данный момент из-за пожара уже эвакуированы более 500 человек, в том числе жители многоквартирных домов, расположенных рядом с местом ЧП.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ Ростове-на-Дону были развернуты шесть пунктов временного размещения для пострадавших от пожара.Пожар на территории жилого сектора в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
В Ростове-на-Дону были развернуты шесть пунктов временного размещения для пострадавших от пожара.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровНа данный момент пожар тушат 186 человек и 63 единицы техники, в том числе вертолеты и самолеты.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
На данный момент пожар тушат 186 человек и 63 единицы техники, в том числе вертолеты и самолеты.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкРаботы по тушению пожара осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду.Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Работы по тушению пожара осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровЗа день ранг сложности пожара был повышен с третьего до четвертого из пяти существующих.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
За день ранг сложности пожара был повышен с третьего до четвертого из пяти существующих.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровВ МЧС сообщают, что угроза распространения огня на соседние здания пока сохраняется.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
В МЧС сообщают, что угроза распространения огня на соседние здания пока сохраняется.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПосле пожара за медицинской помощью обратились порядка 25 человек. Известно о трех получивших ожоги по время пожара, они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
После пожара за медицинской помощью обратились порядка 25 человек. Известно о трех получивших ожоги по время пожара, они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ связи с пожаром в областном главке МЧС России была открытая "горячая линия".Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
В связи с пожаром в областном главке МЧС России была открытая "горячая линия".
/

Сейчас в ПВР идет раздача гуманитарной помощи: вещей, еды, воды, другого необходимого. Рядом со школой уже образовалась очередь за единовременной выплатой. Деньги должны поступить в ближайшее время.

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Жители сгоревших в Ростове-на-Дону домов жаловались на "черных риэлторов"
Голубев сообщил, что власти Ростовской области рассмотрят возможность предоставления жилья пострадавшим от пожара – для них будут просить жилищные сертификаты. По его словам, в ближайшие два-три дня люди будут находиться в пунктах временного размещения, дальше рассматривается возможность переселения их на время в гостиницу в Западном жилом массиве.

"Черные риэлторы" и вопросы застройки

Пожар в районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону 21 августа не был первым: две недели назад там же сгорели несколько домов. МЧС установило, что причиной пожара 7 августа был поджог, и передало материалы в полицию.

По словам исполняющего обязанности главного архитектора города Оксаны Хныковой, жителей домов сгоревшего при последнем пожаре района Ростова-на-Дону не планировали переселять, так как эти строения не были включены в утвержденную областную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах". Она добавила, что на данный момент утвержденный проект планировки территории Театрального спуска отсутствует, но рассматривается возможность разработки данного проекта за счет средств инвестора. Не исключено, что на месте этой территории появится рекреационная зона.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly МЧС РФ
Столб дыма над домами и огонь во дворах - крупный пожар в Ростове-на-Дону

"Этот вопрос (о новой застройке сгоревшей территории) должен быть проработан тщательнейшим образом. Я попросил местные власти также рассмотреть возможность не застраивать данную территорию. В соответствии с генпланом там планировалось создание рекреационной зоны", – заявил Голубев.

Местные жители, которые пострадали от пожара двухнедельной давности, связывают случившееся с борьбой "черными риелторами". Жители Театрального спуска неоднократно сообщали, что неизвестные угрожали им в ответ на отказ продать свою землю.

Сотрудники Росгвардии участвуют в тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону
© Фото : ДВСМИ Росгвардии
Следствие ищет, кто две недели назад поджег дома в Ростове-на-Дону
Губернатор Ростовской области дал поручение отследить все подобные обращения от жителей. "Если не было необходимой реакции (от властей, служб — ред.), то будут приняты соответствующие решения", – объяснил он.

Основной же версией пожара представители областного МЧС считают "занесение постороннего источника зажигания", при этом все версии причин пожара "будут комплексно рассматриваться во взаимодействии со следственными органами", а по заявлению Голубева "версия поджога будет отработана самым серьезным образом".

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly МЧС РФ
Бушующий огонь и усилия пожарных: ликвидация возгорания в Ростове-на-Дону
Комментировать
Происшествия
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена