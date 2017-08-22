Пожар в Ростове-на-Дону тушили сутки, пострадавшим обещают новое жилье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг – РИА Новости. Крупный пожар в Ростове-на-Дону, который вспыхнул в понедельник в частном секторе в районе Театрального спуска рядом с главной площадью города, удалось полностью потушить только спустя сутки. Огнем повреждены или полностью уничтожены более 120 строений, региональные власти рассматривают возможность предоставления жилья пострадавшим.
Больше суток на ликвидацию
Полную ликвидацию пожара, начавшегося в понедельник в 12.52 мск в 30-градусную жару в центре Ростова-на-Дону, объявили только во вторник в 13.21 мск. За эти сутки площадь возгорания, которому присвоили четвертый, максимальный для Ростова-на-Дону номер сложности, смогла "вырасти" до 10 тысяч квадратных метров. На этой площади пожар был локализован в 18:52, а открытое горение ликвидировали ближе к ночи.
На ликвидации пожара сначала работали 500 пожарных, спасателей и полицейских, а потом — уже почти 2 тысячи человек, среди которых две сотни военнослужащих Южного военного округа. Кроме того, в тушении огня принимали участие девять воздушных судов – семь вертолетов Ми-8 и два самолета Ил-76 и Бе-200ЧС МЧС России.
В городе из-за пожара был введен режим ЧС, который позже распространили и на всю область. Глава МЧС России Владимир Пучков, прибывший на место происшествия, потребовал принять дополнительные меры, чтобы не допустить новых возгораний как в Ростове-на-Дону и Ростовской области, так и в других регионах, где установилась жаркая и сухая погода.
Без жертв не обошлось
Медицинская помощь понадобилась 58 человекам, девять были госпитализированы (среди них трое полицейских и сотрудник МЧС, получивший черепно-мозговую травму), еще шесть человек обратились в травмпункт.
Ночью и всю первую половину вторника пожарные продолжали проливать очаги тления и разбирать завалы. При разборе одного из них было обнаружено тело мужчины. Его личность еще устанавливается, но известно, что он был инвалидом первой группы.
Новое жилье и компенсации
Глава Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев еще в понедельник пообещал, что все пострадавшие уже во вторник получат единовременную материальную помощь в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, каждый получит единовременную выплату и от губернатора Ростовской области Василия Голубева – она составит 30 тысяч рублей на человека. Таким образом, каждый из погорельцев может рассчитывать как минимум на 50 тысяч рублей компенсации.
Жителям Театрального спуска, которым пришлось провести ночь в пункте временного размещения (ПВР) в школе №22, только во вторник днем после полной ликвидации пожара разрешили посетить дома, чтобы забрать уцелевшие вещи.
Сейчас в ПВР идет раздача гуманитарной помощи: вещей, еды, воды, другого необходимого. Рядом со школой уже образовалась очередь за единовременной выплатой. Деньги должны поступить в ближайшее время.
"Черные риэлторы" и вопросы застройки
Пожар в районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону 21 августа не был первым: две недели назад там же сгорели несколько домов. МЧС установило, что причиной пожара 7 августа был поджог, и передало материалы в полицию.
По словам исполняющего обязанности главного архитектора города Оксаны Хныковой, жителей домов сгоревшего при последнем пожаре района Ростова-на-Дону не планировали переселять, так как эти строения не были включены в утвержденную областную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах". Она добавила, что на данный момент утвержденный проект планировки территории Театрального спуска отсутствует, но рассматривается возможность разработки данного проекта за счет средств инвестора. Не исключено, что на месте этой территории появится рекреационная зона.
"Этот вопрос (о новой застройке сгоревшей территории) должен быть проработан тщательнейшим образом. Я попросил местные власти также рассмотреть возможность не застраивать данную территорию. В соответствии с генпланом там планировалось создание рекреационной зоны", – заявил Голубев.
Местные жители, которые пострадали от пожара двухнедельной давности, связывают случившееся с борьбой "черными риелторами". Жители Театрального спуска неоднократно сообщали, что неизвестные угрожали им в ответ на отказ продать свою землю.
Основной же версией пожара представители областного МЧС считают "занесение постороннего источника зажигания", при этом все версии причин пожара "будут комплексно рассматриваться во взаимодействии со следственными органами", а по заявлению Голубева "версия поджога будет отработана самым серьезным образом".