Процесс по делу Белых начнется пятого сентября

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пресненский суд Москвы 5 сентября начнет рассматривать по существу дело бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении крупной взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить рассмотрение дела по существу на 5 сентября", — огласила решение судья Татьяна Васюченко.

"Дело будет рассмотрено в открытом режиме. Приступим в рассмотрению дела 5 сентября в 11.30", — отметила судья. Она пояснила, что пока не будет вызывать свидетелей, сначала участники процесса обсудят порядок предъявления доказательств и расписание заседаний.

Как ожидается, на первом заседании прокурор огласит фабулу обвинительного заключения, после чего подсудимый выскажет свое отношение к нему.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2012–2016 годах Никита Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК РФ, Белых поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.