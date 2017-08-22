МЧС назвало возможную причину крупного пожара в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Крупный пожар в центре Ростова-на-Дону, начавшийся в понедельник, был полностью ликвидирован. Об этом РИА Новости сообщил представитель Южного регионального центра МЧС РФ.

Причиной возгорания в ведомстве назвали "посторонний источник зажигания". Руководитель регионального главка МЧС Валерий Синьков рассказал, что в районе, в котором начался пожар, находилась свалка.

"За границей трех жилых домов складировался мусор, деревянные доски, резиновые покрышки. Мусорная свалка способствовала в целом развитию пожара. Каких-либо источников зажигания, например, электропроводки, не было", — пояснил он.

Возгорание произошло возле частного дома по Чувашскому переулку, затем пламя перекинулось на соседние здания у Театрального спуска вблизи главной городской площади. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности из пяти возможных. Огонь распространился на площади до 10 тысяч квадратных метров и охватил около 120 жилых домов, в которых проживало свыше двухсот семей. В городе, а затем и по всей области был объявлен режим ЧС.

В течение дня в районе пожара прогремело несколько взрывов — предположительно, детонировали газовые баллоны в жилых домах. К вечеру возгорание удалось локализовать, но полностью ликвидирован огонь был только во вторник.

Жертвой пожара стал один человек. Тело мужчины было обнаружено пожарными при разборе завалов, его личность устанавливается. Известно, что он был инвалидом первой группы. Кроме того, девять пострадавших были госпитализированы, за медицинской помощью обратилось 58 человек. Еще 110 ростовчан позвонили на организованную местным МЧС "горячую линию", чтобы получить помощь психологов.

Пострадавшим от пожара ростовчанам выплатят по 30 тысяч рублей единовременной материальной помощи. Ранее министр финансов Ростовской области Лилия Федотова сообщила, что получившим тяжкий вред здоровью при пожаре выделят по 400 тысяч рублей, полностью лишившимся имущества — по 100 тысяч рублей, прочим пострадавшим — 10 тысяч рублей единовременно. По словам губернатора области Василия Голубева, власти региона будут просить выделить для помощи пострадавшим средства из федерального бюджета.

Губернатор области также озвучил планы создания на месте пожара зоны отдыха. "Я попросил местные власти также рассмотреть возможность не застраивать данную территорию. В соответствии с генпланом там планировалось создание рекреационной зоны", — заявил Голубев.