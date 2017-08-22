В Сочи сотрудник МЧС во время прогулки спас двух тонущих человек

СОЧИ, 22 авг – РИА Новости. Спасатель Виталий Орехов во время прогулки с женой и ребенком в Дагомысе спас мужчину и женщину, которых унесло течением реки, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Спасатель ЮРПСО МЧС России Виталий Орехов с женой и ребенком во вторник гуляли в Дагомысе около реки. На одном из берегов они заметили сидящих мужчину и женщину. Позже, когда Ореховы переходили мост, они услышали крики: люди не успели уйти с берега реки, уровень воды в которой быстро поднялся, и их снесло течением реки.

"Я заметил только головы в воде, их смыло метров на сто ниже по течению, в то место, где течение наиболее сильное было. Сразу побежал к ним, по пути взял какую-то палку. Протянул ее женщине, она схватилась, и я ее вытащил. А мужчина уже уходил под воду. Говорю ему, хватай палку, а он ответил, что уже сил нет. Я спустился чуть ниже по течению и вытащил его на берег", — говорится в сообщении ведомства со ссылкой на Орехова.

Позже Ореховы еще раз встретили пару, которой помогли. От пережитых волнений женщина даже не узнала своего спасителя, мужчина же поблагодарил за поступок, уточняет пресс-служба.