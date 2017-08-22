МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, в ходе допроса вину он не признал, сообщила журналистам во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Художественному руководителю московского театра "Гоголь-центр" Кириллу Серебренникову предъявлено обвинение в… мошенничестве в особо крупном размере… В ходе допроса в качестве обвиняемого свою вину он не признал", — сказала она.

Серебренников обвиняется в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Расследование ведет центральный аппарат СК РФ, главное управление по расследованию особо важных дел.