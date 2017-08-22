Театр в Штутгарте, где работает Серебренников, отреагировал на его арест

БЕРЛИН, 22 авг – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Задержание известного российского режиссера Кирилла Серебренникова вызывает скепсис и озабоченность, заявил РИА Новости директор по коммуникации Штутгартского оперного театра Томас Кох.

Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании известного режиссера Кирилла Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

Ранее Серебренников в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung сообщил, что правоохранительные органы якобы отобрали у него заграничный паспорт, а в сентябре он должен ставить в Штутгарте оперу-сказку "Ганс и Гретель" Энгельберта Хумпердинка.

"Со скепсисом и озабоченностью мы следим за задержанием Кирилла Серебренникова. Ему инкриминируется организация хищения государственных средств. Как можно одновременно похитить деньги и использовать их для реализации культурной программы, на которую эти средства и были выделены? Потому что то, что Серебренников реализовал в рамках "Платформы" и "Седьмой студии" культурную программу на высочайшем уровне и с величайшим успехом, это не подлежит сомнению", — заявил Кох.

По словам представителя Штутгартской оперы, которая имеет позитивный опыт работы с режиссером Серебренниковым, театр "обращается к занимающимся этим случаем ведомствам с просьбой не дать себя инструментализировать каким бы то ни было силам".

В 2017 году Серебренников был удостоен одной из самых престижных премий в области театрального искусства — "Европа — новая театральная реальность".