Жителей старых домов в Ростове-на-Дону не планировали переселять

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Жителей старых частных домов в районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону, где произошел пожар площадью 10 тысяч квадратных метров, не планировалось переселять, сообщила РИА Новости исполняющий обязанности главного архитектора города Оксана Хныкова.

Район Театрального спуска представляет собой частный сектор, где жилые дома (в основном ветхие, постройки середины XX века) практически вплотную примыкают друг к другу. По данным МЧС, особенность такой постройки представляла одну из сложностей при тушении пожара. Ближе к ростовскому порту частные дома разделены "лабиринтом" — из-за мусора и деревьев перемещаться между участками приходится по узким тропинкам, иногда известным только местным жителям.

"На основании постановления правительства Ростовской области утверждена областная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах". В программу переселения включены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащие сносу в установленном порядке. Жилые дома в районе Театрального спуска не включены в указанную программу переселения граждан", — пояснила агентству Хныкова.

Она добавила, что на данный момент утвержденный проект планировки территории Театрального спуска отсутствует. Рассматривается возможность разработки данного проекта за счет средств инвестора.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.