Красноярцу отказали в приеме на работу из-за того, что он мужчина

КРАСНОЯРСК, 22 авг — РИА Новости. Красноярская компания не приняла на работу претендента на должность из-за того, что он мужчина; организация привлечена к ответственности, сообщает прокуратура Красноярского края.

По данным ведомства, 8 июня "с направлением Центра занятости населения мужчина с целью трудоустройства обратился в ООО "Индустрия", где ему было отказано в приеме на работу не в связи с его деловыми качествами, а по половому признаку".

"По результатам прокурорской проверки 13 июля в ООО "Индустрия" внесено представление об устранении нарушения действующего законодательства, доводы которого признаны обоснованными. Лицо, отказавшее в приеме на работу, привлечено к дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что по инициативе прокурора 17 августа постановлением мирового судьи юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения по статье КоАП о дискриминации.

Получить комментарии мужчины и представителей компании пока не удалось. Компания "Индустрия" занимается продажами спецодежды и обуви.