Серебренникова подвела "Платформа": режиссеру грозит десять лет заключения

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Ситуация вокруг московского театра "Гоголь-центр" и его художественного руководителя Кирилла Серебренникова получила новое развитие: во вторник известного режиссера задержали по подозрению в организации хищения не менее чем 68 миллионов рублей, выделенных под проект "Платформа" в 2011-2014 годах.

Правоохранители еще в мае провели обыски в "Гоголь-центре" и дома у Серебренникова в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". В настоящий момент Серебренников, которого, по словам его адвоката, в сопровождении силовиков привезли из Петербурга, находится в СК. Защитник заявил, что надеется на благоразумие следствия.

Тем временем многие публичные деятели не остались в стороне от происходящего и высказали свое мнение по поводу задержания Серебренникова.

Известный деятель культуры подозревается в хищении



Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России по подозрению в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа", задержан художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников", — сказала журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, следствие намерено предъявить Серебренникову обвинение, а также решить вопрос об избрании меры пресечения.

Это не первая подобная ситуация, связанная с Серебренниковым и "Гоголь-центром". Еще в мае правоохранители провели обыски в театре и дома у Серебренникова в рамках дела о хищении госсредств в основанной им "Седьмой студии". По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

В настоящее время под арестом находятся экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, а ее экс-гендиректор Юрий Итин — под домашним арестом.

Серебренников возглавляет "Гоголь-центр" с 2012 года. В этом году режиссер был удостоен одной из самых престижных премий в области театрального искусства — "Европа — новая театральная реальность", награду будут вручать в декабре в Риме.

Задержали в Петербурге на съемках



Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов сообщил РИА Новости, что его клиента задержали в Санкт-Петербурге, где он снимал фильм, и доставили в Москву в сопровождении силовиков. Защитник сообщил, что сам он на момент задержания находился в командировке во Владимире, откуда выехал первым поездом.

"Нас никто не предупреждал, что планируются следственные действия, поэтому мы были не в Москве. Если бы предупредили, мы бы сами явились", — отметил Харитонов.

По его словам, озвучивать позицию по данному делу он также пока не будет. "Давайте дождемся завершения следственных действий, и тогда я уже все озвучу, в том числе и нашу позицию", — сказал адвокат.

Около 14.00 адвокат прибыл в Следственный комитет. "Никто никогда не думал о задержании, два раза мы были здесь на следственных действиях, приходили по простому звонку, не нужно было никаких действий, которые были предприняты сегодня. Я надеюсь, все будут благоразумные в этой ситуации", — заявил он РИА Новости.

Сам Серебренников назвал ситуацию "абсурдной и шизофренической", заявив, что проект "Платформа" был реализован.

Тем временем у здания Следственного комитета в Москве, где находится Серебренников, собралось большое число журналистов, которые ожидают дальнейшего развития событий. Около "Гоголь-центра" после задержания Серебренникова также собралась пресса, сам театр закрыт.

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А как же Цой?

Как уточнил адвокат режиссера, в Петербурге Серебренников на момент задержания находился на съемках фильма про Виктора Цоя. Съемки картины о малоизвестных фактах биографии знаменитого рок-музыканта начались в Петербурге в конце июля. Сценарий к картине написали Михаил и Лили Идовы.

Над проектом работает кинокомпания Hype Film и продюсеры Илья Стюарт, Михаил Финогенов и Мурад Османн. Прокат намечен на 2018 год. В картине будут использованы песни Виктора Цоя, а также музыка западных рок-музыкантов, которая повлияла на формирование русского рока.

Сценарист проекта и экс-главред журнала "GQ" Михаил Идов на своей странице в Facebook сообщил, что новый фильм Серебренникова про Цоя снят на две трети, и его съемки завершат несмотря ни на что.

"Гениальный Кирилл Серебренников арестован. Я не могу в это поверить — Лили Идова и я только позавчера были на съемках. Он был в прекрасном расположении духа и весь в работе", — написал он.

По его словам, "в конце концов, все, чего добьется государство, — это лишит Россию еще одного талантливого человека".

Публичные люди не остались в стороне



Российские публичные деятели не остались в стороне от происходящих событий. Экс-министр финансов РФ, глава совета фонда "Центр стратегических разработок", заместитель председателя Экономического совета при президенте Алексей Кудрин считает, что следствие не должно арестовывать Серебренникова.

"Арест режиссера — явно избыточная мера до суда, особенно после слов президента о чрезмерности арестов предпринимателей", — написал Кудрин в своем микроблоге в Twitter.

Свою поддержку Серебренникову высказал знаменитый художник-мультипликатор Юрий Норштейн. По его словам, он не верит, что такой талантливый человек мог быть организатором хищения денежных средств.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон считает преждевременным комментировать задержание известного режиссера Кирилла Серебренникова, но уверен, что и творческие люди не должны нарушать закон.

Первый зампред комитета, режиссер Владимир Бортко (КПРФ) указал, что в комитете будут следить за делом Серебренникова.

"Что касается взять на контроль, помочь, то это конечно. Но здесь надо делить на две части. Если ему инкриминируют идеологические какие-то нарушения или, не дай бог, политические преступления, то здесь я буду стоять насмерть, чтобы не трогали замечательного режиссера Серебренникова. Что касается финансовых нарушений, если бы я был бухгалтером, я бы их прокомментировал. Но поскольку я не бухгалтер и не следователь, то комментировать я не могу", — сказал Бортко РИА Новости.

На ком останется "Гоголь-Центр"

Ситуацию по вопросу о том, кто заменит Серебренникова в театре на время его задержания, прояснил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский. По его словам, сейчас и.о. руководителя является заместитель по финансам Юлия Калинина. По словам Кибовского, в настоящее время назначение иной кандидатуры не планируется.

"Кирилл Семенович, уезжая в творческую командировку, своим решением назначил своего заместителя исполнять обязанности на время своего отсутствия. Она и исполняет обязанности, у нее срок исполнения — на время отсутствия основного руководителя. Все у нас пока в пределах тех решений, которые были приняты ранее ", — заключил Кибовский.