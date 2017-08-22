Лия Ахеджакова потрясена и оскорблена задержанием Серебренникова

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Актриса Лия Ахеджакова заявила, что глубоко потрясена и оскорблена задержанием режиссера Кирилла Серебренникова.

Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании известного режиссера Кирилла Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

"Я потрясена совершенно, оскорблена до глубины души и возмущена. Не знаю что делать, к кому кидаться. Я очень сочувствую Кириллу и предвижу что-то страшное, что будет с ним… Как его сорвали со съемок, привезли в Москву, все это вместе…" — рассказала РИА Новости Ахеджакова, сыгравшая одну из ролей в фильме Серебренникова "Изображая жертву".

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

В настоящее время под арестом находятся экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, а ее экс-гендиректор Юрий Итин — под домашним арестом.