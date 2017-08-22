На Эльбрусе скончался альпинист из Москвы

НАЛЬЧИК, 22 авг — РИА Новости. Альпинист из Москвы, который в одиночку совершал восхождение, скончался на Эльбрусе, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

"В 11.58 мск вторника поступило сообщение, что на Эльбрусе на высоте 4,1 тысячи метров в районе скал Пастухова альпинисту стало плохо и он попросил о помощи", — сказал Беров.

На помощь спортсмену вышли четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС. "К сожалению, альпинист, 55-летний житель Москвы, скончался до того, как спасатели дошли до него", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что мужчина не был зарегистрирован в спасательной службе.

"Сейчас его тело спускают вниз, где передадут представителям правоохранительных органов", — пояснил Беров.