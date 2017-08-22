НАЛЬЧИК, 22 авг — РИА Новости. Альпинист из Москвы, который в одиночку совершал восхождение, скончался на Эльбрусе, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.
На помощь спортсмену вышли четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС. "К сожалению, альпинист, 55-летний житель Москвы, скончался до того, как спасатели дошли до него", — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что мужчина не был зарегистрирован в спасательной службе.
"Сейчас его тело спускают вниз, где передадут представителям правоохранительных органов", — пояснил Беров.