Билетные кассы "Гоголь-центра" закрыты во вторник

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Билетные кассы "Гоголь-центра" не открылись в установленное время во вторник после задержания художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова, передает корреспондент РИА Новости.

Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании известного режиссера Кирилла Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, возле "Гоголь-центра" собрались представители СМИ. Театр закрыт, а на его входной двери висит объявление о том, что билетная касса возобновит работу в нормальном режиме ‪с 28 августа‬, до этой даты она работает по сокращенному графику.

Согласно объявлению о режиме работе касс, во вторник, 22 августа, билеты можно купить с 13:00 до 19:00. Однако в назначенное время входную дверь к кассам не открыли, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время купить билеты на спектакли "Гоголь-центра" можно онлайн.