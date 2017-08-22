Бортко: комитет Госдумы по культуре будет следить за делом Серебренникова

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. В комитете Госдумы по культуре будут следить за делом режиссера Кирилла Серебренникова, ранее задержанного по подозрению в мошенничестве, заявил первый зампред комитета, режиссер Владимир Бортко (КПРФ).

Следственный комитет РФ сообщил во вторник о задержании Серебренникова по подозрению в мошенничестве. Как сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко, художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

"Что касается взять на контроль, помочь, то это конечно. Но здесь надо делить на две части. Если ему инкриминируют идеологические какие-то нарушения или, не дай бог, политические преступления, то здесь я буду стоять насмерть, чтобы не трогали замечательного режиссера Серебренникова. Что касается финансовых нарушений, если бы я был бухгалтером, я бы их прокомментировал. Но поскольку я не бухгалтер и не следователь, то комментировать я не могу", — сказал РИА Новости Бортко.

Бортко пожаловался на цензуру, в качестве примера приведя свою работу над фильмом о Донбассе, который он уже третий год пытается снять совместно с Владимиром Меньшовым и Александром Прохановым.

"И нам его снять не дают, говорят, что сценарий не устраивает нас. Кого только – непонятно. Вот это идеологическая штука, и здесь я сделать ничего не могу. Это чистая цензура, в чистом виде", — считает режиссер.

"А что касается финансовых нарушений, подождем, что там будет. Если он (Серебренников) не виновен, я лично первым буду выступать за его освобождение", — подчеркнул Бортко.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

В настоящее время под арестом находятся экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, а ее экс-гендиректор Юрий Итин — под домашним арестом.