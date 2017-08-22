Норштейн не верит, что Серебренников мог быть организатором хищения денег

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Знаменитый художник-мультипликатор Юрий Норштейн заявил, что поддерживает режиссера Кирилла Серебренникова, который был задержан по подозрению в мошенничестве, и не верит, что такой талантливый человек мог быть организатором хищения денежных средств.

Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании известного режиссера Кирилла Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

"У меня отношение к этой ситуации как к грому небесному. Способен ли человек, который занимается творчеством, заниматься стяжанием, или мы все уже сошли с ума? Я понять не могу этого, мне трудно поверить в то, что такой талантливый человек — а он действительно очень талантливый, он успел проявиться во всех областях, и кино, и театр, — будет размениваться на денежные посулы. Художник живет совсем другими принципами, ему не так много надо. Это только человек, у которого нет такого внутреннего мира, может заменять его количеством денег", — сказал Норштейн РИА Новости.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

В настоящее время под арестом находятся экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, а ее экс-гендиректор Юрий Итин — под домашним арестом.

Серебренников возглавляет "Гоголь-центр" с 2012 года. В этом году режиссер был удостоен одной из самых престижных премий в области театрального искусства — "Европа — новая театральная реальность", награду будут вручать в декабре в Риме.