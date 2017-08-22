Кобзон о задержании Серебренникова: все скажет Следственный комитет

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон считает преждевременным комментировать задержание известного режиссера Кирилла Серебренникова, но уверен, что и творческие люди не должны нарушать закон.

Следственный комитет РФ сообщил во вторник о задержании Серебренникова по подозрению в мошенничестве. Как сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко, художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

"Никак я не могу это прокомментировать. Комментировать это могут только те, кто задержал его. Почему они его задержали?… Когда происходят такие вещи, они, с одной стороны, вызывают возмущение, почему творческих работников (задерживают). А с другой стороны, нельзя творческим работникам нарушать закон. Так что комментировать пока нечего, потому что все остальное скажет Следственный комитет", — сказал РИА Новости Кобзон.