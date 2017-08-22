Кудрин считает арест Серебренникова избыточной мерой

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Экс-министр финансов РФ, глава совета фонда "Центр стратегических разработок", заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин считает, что следствие не должно арестовывать задержанного по подозрению в мошенничестве режиссера Кирилла Серебренникова.

"Арест режиссера — явно избыточная мера до суда, особенно после слов президента о чрезмерности арестов предпринимателей", — написал Кудрин в своем аккаунте в Twitter

Следственный комитет РФ сообщил во вторник о задержании Серебренникова по подозрению в мошенничестве. Как сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко, художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".