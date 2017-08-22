МЧС назвало сторонний источник вероятной причиной пожара в Ростове-на-Дону

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Крупный пожар в Ростове-на-Дону вспыхнул из-за "постороннего источника зажигания". По словам главы регионального главка МЧС Валерия Синькова, это — основная версия.

Пожар, разгоревшийся в понедельник днем, охватил почти 120 жилых домов, в которых проживает более 200 семей. Как отметил Синьков, зона первоначального возгорания находилась с южной стороны частного дома по Чувашскому переулку. Позднее пожар перекинулся на соседние дома в районе Театрального спуска рядом с главной ростовской площадью.

"За границей трех жилых домов складировался мусор, деревянные доски, резиновые покрышки. Мусорная свалка способствовала в целом развитию пожара. Каких-либо источников зажигания, например, электропроводки, не было. Основная версия — занесение постороннего источника зажигания", — сказал Синьков журналистам.

Работа следственных органов покажет, в какой форме это было, добавил начальник ГУМЧС по Ростовской области.

В понедельник вечером ведомство сообщили о ликвидации открытого горения и локализации возгорания на площади в десять тысяч квадратных километров. При разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшего. Сообщалось, что еще 58 человек обратились за медицинской помощью, девять пострадавших были помещены в больницу.

Пострадавшим при пожаре выплатят по 30 тысяч рублей единовременной материальной помощи из резервного фонда областного правительства. Ранее министр финансов Ростовской области Лилия Федотова заявляла, что полностью утратившим имущество выплатят по 100 тысяч рублей, а получившим тяжелые травмы — по 400 тысяч.

После ЧП губернатор области Василий Голубев поручил проверить нежилые, пустующие и заброшенные помещения по всему региону, чтобы не допустить новых возгораний.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога <…> повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия" (часть 2 статьи 167 УК РФ).

В региональном главке МВД РИА Новости пояснили, что возбуждение дела по данной статье не означает, что причиной пожара был поджог.

"Мы возбудили дело по факту. Причины и обстоятельства пожара будут установлены в ходе расследования уголовного дела. Говорить, что причиной пожара был поджог, преждевременно", — сказал в беседе с корреспондентом агентства представитель регионального ГУ МВД.