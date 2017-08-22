МЧС назвало сторонний источник вероятной причиной пожара в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Крупный пожар в Ростове-на-Дону вспыхнул из-за "постороннего источника зажигания". По словам главы регионального главка МЧС Валерия Синькова, это — основная версия.
Пожар, разгоревшийся в понедельник днем, охватил почти 120 жилых домов, в которых проживает более 200 семей. Как отметил Синьков, зона первоначального возгорания находилась с южной стороны частного дома по Чувашскому переулку. Позднее пожар перекинулся на соседние дома в районе Театрального спуска рядом с главной ростовской площадью.
"За границей трех жилых домов складировался мусор, деревянные доски, резиновые покрышки. Мусорная свалка способствовала в целом развитию пожара. Каких-либо источников зажигания, например, электропроводки, не было. Основная версия — занесение постороннего источника зажигания", — сказал Синьков журналистам.
Работа следственных органов покажет, в какой форме это было, добавил начальник ГУМЧС по Ростовской области.
В понедельник вечером ведомство сообщили о ликвидации открытого горения и локализации возгорания на площади в десять тысяч квадратных километров. При разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшего. Сообщалось, что еще 58 человек обратились за медицинской помощью, девять пострадавших были помещены в больницу.
После ЧП губернатор области Василий Голубев поручил проверить нежилые, пустующие и заброшенные помещения по всему региону, чтобы не допустить новых возгораний.
Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога <…> повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия" (часть 2 статьи 167 УК РФ).
В региональном главке МВД РИА Новости пояснили, что возбуждение дела по данной статье не означает, что причиной пожара был поджог.
"Мы возбудили дело по факту. Причины и обстоятельства пожара будут установлены в ходе расследования уголовного дела. Говорить, что причиной пожара был поджог, преждевременно", — сказал в беседе с корреспондентом агентства представитель регионального ГУ МВД.