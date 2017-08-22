Мособлсуд, где возобновится дело "банды GTA", охраняют в штатном режиме

КРАСНОГОРСК, 22 авг — РИА Новости. Здание Мособлсуда, где во вторник планируется возобновление после перестрелки процесса по делу "банды GTA", охраняется в штатном режиме, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Около суда нет дополнительных нарядов силовиков, на входе в здание меры безопасности также усиливать не стали. Как обычно, порядок досмотра и прохода посетителей контролируют трое приставов: они пропускают тех, кто получил электронный пропуск, предварительно осматривая их сумки, портфели и рюкзаки через рентген-сканер.

Накануне пресс-секретарь суда Наталья Осипова сообщила, что работа суда во вторник продолжится в штатном режиме и усиление мер безопасности не ожидается. Что касается увеличения числа конвойных для фигурантов этого дела, то этот вопрос не относится к компетенции суда, напомнила Осипова.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, 1 августа около 14.00, когда двое конвоиров в Мособлсуде сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. По данным следствия, в результате подсудимые освободились и завладели оружием, однако один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии. СК отмечает, что затем на третьем этаже здания завязалась перестрелка между подсудимыми и росгвардейцами.

По данным начальника пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяны Петровой, при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы сотрудниками полиции, двое — ранены, один из госпитализированных скончался в больнице. Ранение также получил сотрудник Росгвардии, двое сотрудников полиции получили травмы.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012–2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.

По версии следствия, банду организовал в 2012 году Ибайдулло Субханов, который при задержании в 2014 году оказал вооруженное сопротивление и был убит. Его брат Холик Субханов участвовал в нападении на сотрудников суда 1 августа и был ликвидирован ответным огнем.