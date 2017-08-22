Суд отказался освободить из СИЗО "вора в законе" Шакро Молодого

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным продление до 15 сентября срока ареста Захарию Калашову, который известен как "вор в законе" Шакро Молодой, по делу о вымогательстве 8 миллионов рублей у владелицы столичного ресторана Elements, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Мосгорсуда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Калашова до 15 сентября оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", — сказал председательствующий тройки судей.

Государственный адвокат, предоставленный Калашову, поддержал жалобу не явившегося в суд адвоката Александра Гофштейна, но в отличие от последнего, просившего отменить решение суда о продлении ареста, просил перевести Шакро Молодого, являющегося, по его словам, пенсионером, под домашний арест.

Предварительное следствие по делу завершено, в настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами, которые составляют 43 тома.

Калашов был арестован 13 июля по делу о вымогательстве крупной суммы у владельца ресторана на Рочдельской улице в Москве. В декабре 2015 года при "разборках" у этого заведения противоборствующие стороны устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека.

Помимо Калашова и Андрея Кочуйкова (Итальянец), который, по версии следствия, по просьбе Шакро приехал в указанный ресторан, по делу о вымогательстве проходят экс-сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков, устроившийся на работу в ЧОП Итальянца, а также ряд строителей, который приехали на встречу в ресторан с требованием выплатить им зарплату за работу.

После перестрелки у ресторана было возбуждено несколько уголовных дел. В отношении экс-сотрудника КГБ, адвоката Эдуарда Буданцева, который, по версии следствия, из наградного пистолета застрелил двух охранников Итальянца. В отношении трех полицейских, которые, по версии следствия, не предотвратили перестрелку (их дело уже слушается в суде).

Помимо этого, Лефортовский суд Москвы с подачи ФСБ арестовал трех высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, в числе которых генерал Денис Никандров. ФСБ обвинила их в получении взятки за смягчение обвинения Итальянцу.