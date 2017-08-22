Убийцу чемпиона мира по пауэрлифтингу объявили в федеральный розыск

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Убийцу чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске объявили в федеральный розыск, сообщается на сайте следственного управления СК России по Хабаровскому краю.

В воскресенье у кафе "Галерея" в центре Хабаровска произошла драка между двумя мужчинами. Один из участников драки — чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев — получил несколько ударов и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он скончался. Второй участник драки, также спортсмен, с места происшествия скрылся.

"Следствием проведен ряд обысков, в том числе по месту жительства злоумышленника. Проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание мужчины, который объявлен в федеральный розыск", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", однако во вторник СК сообщил, что оно переквалифицировано на статью "убийство, совершенное из хулиганских побуждений". За совершение такого преступления предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.