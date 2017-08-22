ХАБАРОВСК, 22 авг — РИА Новости. Подсудимые по делу о жестоких убийствах животных в Хабаровске попросили назначить им условное наказание, сообщил РИА Новости адвокат Яков Пушкарев, который представляет сторону одного из потерпевших.

На скамье подсудимых находятся две юные хабаровчанки и их 18-летний приятель. В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям "жестокое обращение с животными", "разбой", "оскорбление религиозных чувств верующих" и "возбуждение ненависти либо вражды". По данным следствия, жертвами обвиняемых стали не менее 15 животных и птиц.

"Обвиняемые выступили в суде с последним словом. Они признали свою вину и попросили назначить им наказание, не связанное с лишением свободы. Приговор по делу будет оглашен 25 августа, заседание также пройдет в закрытом режиме", — сказал Пушкарев.

Суд над обвиняемыми начался в Хабаровске 13 марта.