ВЛАДИВОСТОК, 22 авг — РИА Новости. Администрация Владивостока подтвердила, что фирма родственников экс-мэра города Игоря Пушкарева "Востокцемент" пожертвовала столице Приморья стройматериалы почти на 1 миллиард рублей во время подготовки к саммиту АТЭС.
"Задачи стояли очень серьезные — подготовить город. Нам тогда не поступили деньги из федерального бюджета, а строить нужно быстро. "Востокцемент" выделил щебень, скальный грунт, асфальт, цемент. Эти стройматериалы выделялись, а потом оплачивать их не надо было, потому что "Востокцемент" долг городу простил — это почти миллиард рублей", — рассказал РИА Новости представитель мэрии Владивостока.
Следствие обвиняет экс-главу Владивостока в хищениях на 160 миллионов рублей и взятке на 75 миллионов рублей. По версии следствия, в период с 2009 по 2016 годы Пушкарев обеспечил приобретение стройматериалов подведомственным администрации города МУПВ "Дороги Владивостока" в подконтрольных его близким родственникам фирмах, входящих в группу компаний "Востокцемент".
Согласно данным мэрии Владивостока, за 2016 год Пушкарев задекларировал доход в 552 тысячи рублей, а его супруга заработала свыше 90 миллионов рублей. За 2015 год Пушкарев задекларировал 1,16 миллиона рублей, доход его супруги составил свыше 25,1 миллиона рублей.