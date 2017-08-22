ВЛАДИВОСТОК, 22 авг — РИА Новости. Администрация Владивостока подтвердила, что фирма родственников экс-мэра города Игоря Пушкарева "Востокцемент" пожертвовала столице Приморья стройматериалы почти на 1 миллиард рублей во время подготовки к саммиту АТЭС.

Пушкарев, обвиняемый в масштабных коррупционных схемах, ранее написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил защитить его "ради справедливости". В этом письме он отметил, что по его просьбе семья "пожертвовала городу строительных материалов почти на один миллиард рублей" во время подготовки Владивостока к саммиту АТЭС.

"Задачи стояли очень серьезные — подготовить город. Нам тогда не поступили деньги из федерального бюджета, а строить нужно быстро. "Востокцемент" выделил щебень, скальный грунт, асфальт, цемент. Эти стройматериалы выделялись, а потом оплачивать их не надо было, потому что "Востокцемент" долг городу простил — это почти миллиард рублей", — рассказал РИА Новости представитель мэрии Владивостока.

Следствие обвиняет экс-главу Владивостока в хищениях на 160 миллионов рублей и взятке на 75 миллионов рублей. По версии следствия, в период с 2009 по 2016 годы Пушкарев обеспечил приобретение стройматериалов подведомственным администрации города МУПВ "Дороги Владивостока" в подконтрольных его близким родственникам фирмах, входящих в группу компаний "Востокцемент".

Как полагают следователи, "Дороги Владивостока" приобретали стройматериалы только у компаний "Востокцемент" за счет денег, получаемых от администрации Владивостока по муниципальным контрактам. За это Пушкарев получил от гендиректора "Востокцемента" взятку на общую сумму более 75 миллиона рублей, считает следствие. Кроме того, недавно Следственный комитет установил причастность Пушкарева к совершению еще одного должностного преступления — получению взятки в 75 миллионов рублей при приобретении стройматериалов для города.

Согласно данным мэрии Владивостока, за 2016 год Пушкарев задекларировал доход в 552 тысячи рублей, а его супруга заработала свыше 90 миллионов рублей. За 2015 год Пушкарев задекларировал 1,16 миллиона рублей, доход его супруги составил свыше 25,1 миллиона рублей.