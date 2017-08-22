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Происшествия

В Ростове-на-Дону назвали основную версию пожара

Сюжет:
Пожар в Ростове-на-Дону (67)
08:5422.08.2017
(обновлено: 09:03 22.08.2017)
04900
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спускаПожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг — РИА Новости. Основной версией крупного пожара в Ростове-на-Дону считают занесение постороннего источника зажигания, сообщил начальник ГУМЧС по Ростовской области Валерий Синьков.

Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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При разборе завалов после пожара в Ростове-на-Дону нашли мину времен ВОВ
Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

"Зона первоначального горения находилась с южной стороны территории частных домовладения (пер. Чувашский, 50). За границей трех жилых домов складировался мусор, деревянные доски, резиновые покрышки. Мусорная свалка способствовала в целом развитию пожара. Каких-либо источников зажигания, например, электропроводки, не было. Основная версия – занесение постороннего источника зажигания. В какой форме это было, покажет работа следственных органов", — сказал Синьков журналистам.

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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При крупном пожаре в Ростове-на-Дону пострадало почти 120 домов
Вечером в понедельник МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, сейчас открытое горение ликвидировано, а пожарные продолжают разбор завалов и проливать очаги тления. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились 45 человек, семь госпитализированы. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее главный прокурор Ростовской области Юрий Баранов заявил, что рассматриваются различные версии причины пожара в Ростове-на-Дону, а по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, версия поджога будет отработана "самым серьезным образом".

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© Ruptly МЧС РФ
Столб дыма над домами и огонь во дворах - крупный пожар в Ростове-на-Дону
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Происшествия
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