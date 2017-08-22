В Ростове-на-Дону назвали основную версию пожара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг — РИА Новости. Основной версией крупного пожара в Ростове-на-Дону считают занесение постороннего источника зажигания, сообщил начальник ГУМЧС по Ростовской области Валерий Синьков.
"Зона первоначального горения находилась с южной стороны территории частных домовладения (пер. Чувашский, 50). За границей трех жилых домов складировался мусор, деревянные доски, резиновые покрышки. Мусорная свалка способствовала в целом развитию пожара. Каких-либо источников зажигания, например, электропроводки, не было. Основная версия – занесение постороннего источника зажигания. В какой форме это было, покажет работа следственных органов", — сказал Синьков журналистам.
Ранее главный прокурор Ростовской области Юрий Баранов заявил, что рассматриваются различные версии причины пожара в Ростове-на-Дону, а по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, версия поджога будет отработана "самым серьезным образом".