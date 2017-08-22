Пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону выделят компенсации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг — РИА Новости. Получившим тяжкий вред здоровью при крупном пожаре в Ростове-на-Дону выделят по 400 тысяч рублей из резервного фонда области, сообщила на совещании министр финансов Ростовской области Лилия Федотова.

"По единовременной выплате, 10 тысяч (рублей), получают все пострадавшие, из резервного фонда (области) по 100 тысяч получат те, кто полностью утратил имущество, 400 тысяч – те, кто получил тяжкий вред здоровью", – сказала Федотова.

Она уточнила, что позднее будет определено, кто конкретно получит выплату и на какую именно сумму.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

Вечером в понедельник МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, сейчас открытое горение ликвидировано, а пожарные продолжают разбор завалов и проливать очаги тления. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять госпитализированы. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.