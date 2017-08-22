Пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону выделят компенсации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг — РИА Новости. Получившим тяжкий вред здоровью при крупном пожаре в Ростове-на-Дону выделят по 400 тысяч рублей из резервного фонда области, сообщила на совещании министр финансов Ростовской области Лилия Федотова.
Она уточнила, что позднее будет определено, кто конкретно получит выплату и на какую именно сумму.
Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.
Вечером в понедельник МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, сейчас открытое горение ликвидировано, а пожарные продолжают разбор завалов и проливать очаги тления. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять госпитализированы. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.