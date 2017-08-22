При разборе завалов после пожара в Ростове-на-Дону нашли мину времен ВОВ

Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг — РИА Новости. Мину времен Великой Отечественной войны (ВОВ) нашли при разборе завалов, образовавшихся после тушения крупного пожара в Ростове-на-Дону, сообщил начальник ГУ МЧС по Ростовской области Валерий Синьков.

"На месте завалов обнаружена мина времен ВОВ, отправлена заявка на обезвреживание специалистам Минобороны", — сказал Синьков журналистам.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

Вечером в понедельник МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, сейчас открытое горение ликвидировано, а пожарные продолжают разбор завалов и проливать очаги тления. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять госпитализированы. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.