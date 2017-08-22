Кузбасские дети с муковисцидозом заразились бактерией не в больнице

КЕМЕРОВО, 22 авг — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора не установили связь заражения опасной бактерией, называемой "сепация" (медицинское название — Burkholderia cepacia), больных муковисцидозом детей из Кемеровской области с их пребыванием в педиатрическом отделении Кемеровской областной клинической больницы, сообщили РИА Новости в региональном департаменте охраны здоровья населения.

Ранее зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Екатерина Курбангалеева обратилась в Минздрав РФ и Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации с заражением опасной бактерией 20 детей из Кемеровской области, больных муковисцидозом.

По словам родителей, обратившихся в ОП, в апреле-мае этого года 20 детей при госпитализации были заражены опасной бактерией, которая может быть смертоносна, и в любом случае сокращает в разы продолжительность жизни больных c муковисцидозом. Родители высказали опасения по поводу госпитализации "из-за высокого риска перекрестного заражения".

Муковисцидоз в Кузбассе

Муковисцидоз — самая распространенная среди известных наследственных болезней. Характеризуется поражением желез внешней секреции, тяжелыми нарушениями функций органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. По словам медиков, это неизлечимое системное наследственное заболевание, протекающее в хронической форме. Лечение муковисцидоза носит комплексный пожизненный характер.

"В настоящее время в Кемеровской области лечение по поводу муковисцидоза получают более 40 детей. В Кемеровской области больные муковисцидозом постоянно обеспечиваются необходимыми, в том числе и антибактериальными лекарственными препаратами, по медицинским показаниям", — сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

В этом году по инициативе руководства Центра муковисцидоза для детей Кемеровской областной клинической больницы имени Беляева (был открыт в 2009 году) проведено дополнительное обследование детей, страдающих муковисцидозом, на наличие микроорганизма Burkholderia сepacia, в связи с атипичным течением болезни у части пациентов.

"Burkholderia cepacia — условно-патогенный микроорганизм, широко распространенный в природе. Обнаружение у детей Burkholderia cepacia не может быть классифицировано как "инфицирование детей особо опасной инфекцией", так как этот микроорганизм, как и другая условно-патогенная флора способен проживать как в организме человека, так и вне его — во внешней среде (Burkholderia cepacia впервые была выделена с гниющего лука). Из-за генетических особенностей легких больных муковисцидозом имеют более высокий риск инфицирования", — отметили в департаменте.

Ремонт и проверки

По данным медицинского подразделения обладминистрации, педиатрический корпус областной больницы открыт после капитального ремонта и реконструкции в августе 2016 года. В настоящее время педиатрическое отделение, в котором проходят лечение дети с муковисцидозом, имеет 2 боксированные палаты и 10 палат, позволяющих обеспечивать изоляцию пациентов (с индивидуальным санитарным узлом), из которых 4 палаты выделены для индивидуального размещения детей с муковисцидозом.

"В педиатрическом отделении созданы необходимые условия для предупреждения внутрибольничного инфицирования. Кроме того, определен порядок проведения амбулаторного приема пациентов с муковисцидозом", — отметили в ведомстве.

Микробиологический мониторинг и дополнительные лабораторные исследования, проведенные в областной больнице в июне 2017 года в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, не выявили Burkholderia cepacia на аппаратуре, средствах ухода, стерильных материалах, в воздушной среде и среди персонала педиатрического отделения.

"С июня по настоящее время в связи с обострением имеющегося заболевания стационарное лечение прошли 10 детей, страдающих муковисцидозом. Госпитализация детей осуществляется строго по медицинским показаниям и при наличии информированного согласия законных представителей детей", — уточнили в департаменте.

С 18 июля по 14 августа управление Роспотребнадзора провело в областной больнице внеплановую выездную проверку.

"По результатам проверки не установлена связь заражения Burkholderia cepacia с пребыванием пациентов в педиатрическом отделении. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи в педиатрических отделениях за 2016-2017 годы не зарегистрировано", — сообщили в департаменте.

В настоящее время, по данным ведомства, территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области проводит проверку исполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощи в Кемеровской областной клинической больнице имени Беляева, в том числе при оказании медицинской помощи детям, больным муковисцидозом.