Кузбасские дети с муковисцидозом заразились бактерией не в больнице

КЕМЕРОВО, 22 авг — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора не установили связь заражения опасной бактерией, называемой "сепация" (медицинское название — Burkholderia cepacia), больных муковисцидозом детей из Кемеровской области с их пребыванием в педиатрическом отделении Кемеровской областной клинической больницы, сообщили РИА Новости в региональном департаменте охраны здоровья населения.
По словам родителей, обратившихся в ОП, в апреле-мае этого года 20 детей при госпитализации были заражены опасной бактерией, которая может быть смертоносна, и в любом случае сокращает в разы продолжительность жизни больных c муковисцидозом. Родители высказали опасения по поводу госпитализации "из-за высокого риска перекрестного заражения".
Муковисцидоз в Кузбассе
"В настоящее время в Кемеровской области лечение по поводу муковисцидоза получают более 40 детей. В Кемеровской области больные муковисцидозом постоянно обеспечиваются необходимыми, в том числе и антибактериальными лекарственными препаратами, по медицинским показаниям", — сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
"Burkholderia cepacia — условно-патогенный микроорганизм, широко распространенный в природе. Обнаружение у детей Burkholderia cepacia не может быть классифицировано как "инфицирование детей особо опасной инфекцией", так как этот микроорганизм, как и другая условно-патогенная флора способен проживать как в организме человека, так и вне его — во внешней среде (Burkholderia cepacia впервые была выделена с гниющего лука). Из-за генетических особенностей легких больных муковисцидозом имеют более высокий риск инфицирования", — отметили в департаменте.
Ремонт и проверки
"В педиатрическом отделении созданы необходимые условия для предупреждения внутрибольничного инфицирования. Кроме того, определен порядок проведения амбулаторного приема пациентов с муковисцидозом", — отметили в ведомстве.
"С июня по настоящее время в связи с обострением имеющегося заболевания стационарное лечение прошли 10 детей, страдающих муковисцидозом. Госпитализация детей осуществляется строго по медицинским показаниям и при наличии информированного согласия законных представителей детей", — уточнили в департаменте.
С 18 июля по 14 августа управление Роспотребнадзора провело в областной больнице внеплановую выездную проверку.
В настоящее время, по данным ведомства, территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области проводит проверку исполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощи в Кемеровской областной клинической больнице имени Беляева, в том числе при оказании медицинской помощи детям, больным муковисцидозом.