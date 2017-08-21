ГУМВД: говорить, что причиной пожара в Ростове-на-Дону был поджог, рано

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости, Иван Капустин. Возбуждение дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества после пожара в Ростове-на-Дону не означает, что причиной был поджог, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.

В понедельник вечером пресс-служба ГУМВД по региону сообщила, что по факту возгорания жилых домовладений на улице Нижегородской возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия).

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону, возбуждение дела по данной статье не означает, что причиной пожара был поджог. Причина будет установлена в ходе расследования.

"Мы возбудили дело по факту. Причины и обстоятельства пожара будут установлены в ходе расследования уголовного дела. Говорить, что причиной пожара был поджог, преждевременно", — представитель регионального ГУ МВД

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. Вечером МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, сейчас открытое горение ликвидировано. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились 45 человек, семь госпитализированы. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.