Следствие ищет, кто две недели назад поджег дома в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Пожар в районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону 21 августа не был первым: две недели назад там же сгорели несколько домов, возбуждено уголовное дело о поджоге, сообщил РИА Новости представитель областной прокуратуры.

Пожар 7 августа произошел на Театральном спуске — районе возле главной площади города. Его жители неоднократно сообщали, что неизвестные угрожали им в ответ на отказ продать свою землю. В последние две недели на Театральном спуске рядом с портом вспыхивали пожары, которые уничтожили несколько домов, а 21 августа недалеко от того места произошел пожар, охвативший 10 тысяч квадратных метров и около 100 строений. МЧС установило, что причиной пожара 7 августа был поджог, и передало материалы в отдел полиции №7.

Главный прокурор Ростовской области Юрий Баранов заявил, что рассматриваются различные версии причины крупного пожара 21 августа в Ростове-на-Дону; по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, версия поджога будет отработана "самым серьезным образом". По словам губернатора, к нему обращались жители, которые говорили о возможности поджога "открыто, настойчиво", а также о том, "что это преднамеренное действие некоторых риелторов".

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"Возбуждено уголовное дело по факту поджога имущества в переулке Чувашском, совершенного неустановленным лицом", — пояснили в прокуратуре.

Местная жительница Рузанна Багдасарян, которая лишилась двух домов во время пожара 7 августа, связывает случившееся с разногласиями с представителем компании ООО "Меркурий 2000" по выкупной стоимости ее земли. По информации из открытых источников, компания выполняет посреднические услуги при купле-продаже жилой недвижимости. Сосед Рузанны Виталий Миргородский, чей дом также пострадал, не исключает, что пожары связаны с соцопросом, который компания проводила около месяца назад: ООО "Меркурий 2000" выясняла у жителей частных домов рядом с портом, на каких условиях они готовы продать свои участки.

Представитель ООО "Меркурий 2000" заявила РИА Новости, что опрос проводился для улучшения жилищных условий ростовчан. Она добавила, что агентство имеет авторитетное имя и работает по всему Ростову-на-Дону и не имеет отношения к неизвестным "черным риелторам". Как заявила представитель ООО "Меркурий 2000", практически со всеми жителями участка Театрального спуска, который интересует застройщика (около 20 домов), удалось договориться об условиях возможного отселения.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. Вечером МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, сейчас открытое горение ликвидировано. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились 45 человек, семь госпитализированы. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.