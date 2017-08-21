После ЧП в Ростове-на-Дону завели дело об умышленном уничтожении имущества

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Полицейские возбудили дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества после пожара в Ростове-на-Дону, сообщили в главном управлении регионального МВД.

Главный прокурор Ростовской области Юрий Баранов заявил, что рассматриваются различные версии причины пожара. По словам губернатора области Василия Голубева, версия поджога будет отработана "самым серьезным образом".

Губернатор заявил, что к нему обращались жители, которые не исключали возможности поджога и говорили, "что это преднамеренное действие некоторых риэлторов".

Пожар в районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону 21 августа не был первым: две недели назад в том же районе сгорели несколько домов. МЧС установило, что причиной пожара 7 августа был поджог, возбуждено уголовное дело.

Днем в понедельник пожар охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огонь вспыхнул в частном жилом доме на Нижегородской улице, затем перекинулся на соседние дома. Вечером МЧС сообщило, что возгорание локализовано на площади в десять тысяч квадратных метров, затем открытое горение удалось ликвидировать благодаря авиации.

Огонь повредил 107 строений, в том числе 83 жилых дома. За медицинской помощью обратились 45 человек, семеро госпитализированы с ожогами и отравлением. Более пятисот человек эвакуированы. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.