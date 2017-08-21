На всей территории Ростовской области ввели режим ЧС

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Глава МЧС Владимир Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации во всей Ростовской области из-за пожара в Ростове-на-Дону.

"Вводим режим ЧС на всей территории Ростовской области. Это чрезвычайная ситуация федерального уровня", — сказал он на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен только в Ростове-на-Дону.

Днем в понедельник пожар охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, затем огонь перекинулся на соседние дома. Вечером МЧС сообщило, что возгорание локализовано на площади в десять тысяч квадратных метров, затем при поддержке авиации открытое горение удалось ликвидировать.

Огонь повредил 107 строений, в том числе 83 жилых дома. За медицинской помощью обратились 45 человек, семеро госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения. Более пятисот человек эвакуированы.

На месте пожара работают более двух тысяч человек, к тушению привлечены семь вертолетов. Чтобы работы можно было вести и ночью, установлены световые башни.