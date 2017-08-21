Пожар в Ростове-на-Дону повредил более ста зданий

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Сто семь зданий, из которых 83 жилых, пострадали в результате пожара в Ростове-на-Дону, сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"По уточненным данным, огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились 45 человек, в том числе семь госпитализированы (ожоги средней степени тяжести, отравление продуктами горения), 38 людям медицинская помощь оказана амбулаторно, эвакуированы более 500 человек", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть сотрудник МЧС и трое полицейских.

К тушению привлечены пожарный катер МЧС "Вьюн" и семь вертолетов, для усиления группировки прибыл самолет Ил-76 МЧС. Чтобы работы можно был вести и ночью, организовано освещение световыми башнями. Сотрудники Роспотребнадзора ведут замеры ПДК вредных веществ вблизи жилых кварталов.

Борьбу с огнем ведут более 1,2 тысячи человек, задействовано 200 единиц техники. Подготовлены шесть пунктов временного размещения, в которых находятся 28 человек, включая 8 детей. На телефон "горячей линии" поступило более 70 обращений.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице и перекинулся на соседние дома. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Вечером МЧС сообщило, что возгорание удалось локализовать на площади в десять тысяч квадратных метров.