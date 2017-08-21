США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Происшествия

Пожар в Ростове-на-Дону локализован, полиция рассмотрит все версии

Сюжет:
Пожар в Ростове-на-Дону (55)
21:3121.08.2017
(обновлено: 21:35 21.08.2017)
118881
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Пожарные локализовали крупный пожар в центре Ростова-на-Дону, который продолжается уже более восьми часов. Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, было повреждено около 100 строений.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону
В результате пожара никто не погиб. 45 человек пострадали, семь человек госпитализированы, в том числе трое полицейских и спасатель. За различной помощью обратились около 420 человек и их число за ночь, скорее всего, увеличится.

Власти заявили о единовременной материальной помощи пострадавшим в размере 20 тысяч рублей, также во вторник будет объявлено о размере матпомощи из областного и городского бюджетов.

Полиция заявила, что рассматривает ряд версий произошедшего, в том числе техногенные причины и человеческий фактор. Прокуратура пообещала рассмотреть все версии. Губернатор Ростовской области пообещал, что версия поджога будет отработана самым серьезным образом.

Пожар в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкБолее двадцати пяти частных домов в районе Театрального спуска загорелись в Ростове-на-Дону в понедельник в первой половине дня.Сотрудники противопожарной службы МЧС России и коммунальных служб во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Более двадцати пяти частных домов в районе Театрального спуска загорелись в Ростове-на-Дону в понедельник в первой половине дня.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровИз-за разраставшегося пожара многие люди были вынуждены покинуть свои дома, находящиеся рядом с местом возникновения возгорания.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Из-за разраставшегося пожара многие люди были вынуждены покинуть свои дома, находящиеся рядом с местом возникновения возгорания.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкЧерез какое-то время стали поступать сообщения о том, что в домах из-за пожара начали взрываться газовые баллоны.Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Через какое-то время стали поступать сообщения о том, что в домах из-за пожара начали взрываться газовые баллоны.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПлощадь пожара в Ростове-на-Дону спустя два часа достигла десяти тысяч квадратных метров, в городе был введен режим ЧС.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Площадь пожара в Ростове-на-Дону спустя два часа достигла десяти тысяч квадратных метров, в городе был введен режим ЧС.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровНа данный момент из-за пожара уже эвакуированы более 500 человек, в том числе жители многоквартирных домов, расположенных рядом с местом ЧП.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
На данный момент из-за пожара уже эвакуированы более 500 человек, в том числе жители многоквартирных домов, расположенных рядом с местом ЧП.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ Ростове-на-Дону были развернуты шесть пунктов временного размещения для пострадавших от пожара.Пожар на территории жилого сектора в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
В Ростове-на-Дону были развернуты шесть пунктов временного размещения для пострадавших от пожара.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровНа данный момент пожар тушат 186 человек и 63 единицы техники, в том числе вертолеты и самолеты.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
На данный момент пожар тушат 186 человек и 63 единицы техники, в том числе вертолеты и самолеты.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкРаботы по тушению пожара осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду.Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Работы по тушению пожара осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровЗа день ранг сложности пожара был повышен с третьего до четвертого из пяти существующих.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
За день ранг сложности пожара был повышен с третьего до четвертого из пяти существующих.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровВ МЧС сообщают, что угроза распространения огня на соседние здания пока сохраняется.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
В МЧС сообщают, что угроза распространения огня на соседние здания пока сохраняется.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПосле пожара за медицинской помощью обратились порядка 25 человек. Известно о трех получивших ожоги по время пожара, они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
После пожара за медицинской помощью обратились порядка 25 человек. Известно о трех получивших ожоги по время пожара, они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ связи с пожаром в областном главке МЧС России была открытая "горячая линия".Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
В связи с пожаром в областном главке МЧС России была открытая "горячая линия".
/

Сложные условия

Несколько жилых домов загорелись в частном секторе в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону в понедельник в 12.52 мск. По данным МЧС, пожар начался в частном жилом доме 33 на улице Нижегородская, после чего перекинулся на три соседних одноэтажных жилых дома. К месту пожара сразу выехали пожарные и сотрудники МВД. Как позже сообщило правительство области со ссылкой на губернатора региона Василия Голубева, по предварительным данным, пожар начался в брошенных, непригодных для проживания домах.

Из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду огонь быстро перекинулся на другие дома. Площадь пожара выросла до 10 тысяч квадратных метров, ему был присвоен повышенный четвертый номер сложности.

Возгорание тушили десять бортов авиации, к том числе самолет Ил-76 МЧС России, который прибыл для усиления группировки из Москвы. На помощь спасателям прибыли 200 военных, расчеты пожарных из других городов и районов области. К тушению также подключились около 160 сотрудников полиции из всех восьми отделов Ростова-на-Дону.

Сотрудники Росгвардии участвуют в тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону
© Фото : ДВСМИ Росгвардии
В Ростове-на-Дону усилили группировку по тушению пожара
Вскоре после возгорания на месте пожара прогремели несколько взрывов, предположительно, взорвались газовые баллоны, находящиеся в горящих домах, что также осложнило обстановку. Еще один мощный взрыв прогремел во второй половине дня. После этого полицейские перекрыли несколько прилегающих к горящему кварталу улиц и попросили жителей как можно дальше отойти от места пожара, так как в районе пожара чувствовался запах газа. На место приехали представители городской администрации и специалисты "Горгаза". Попавшие в зону пожара шесть кварталов были отключены от газа и электричества. Вечером на месте пожара начала работу передвижная лаборатория для контроля состояния атмосферного воздуха.

Практически сразу возникла угроза пожара и в двух расположенных рядом многоэтажках. К вечеру, несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на шестой этаж одного из многоквартирных домов, но, по данным источника РИА Новости в оперативном штабе, пожар в квартире быстро локализовали.

Пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров в 18.53 мск. Пожарные продолжат тушение ночью, но уже без авиации. Для эффективной работы ночью спасатели установят световые башни.

Также в МЧС заявили, что квартал будет оцеплен на ночь, полиция будет охранять его от мародеров, так как люди не успели вынести большое количество ценных вещей.

Обошлось без жертв

В результате пожара никто не погиб. По последним данным, 45 человек пострадали, семь из них госпитализированы. В числе госпитализированных — трое полицейских и сотрудник МЧС, который получил черепно-мозговую травму.

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Местные власти сообщили подробности о пожаре в Ростове-на-Дону
По мере распространения пожара спасатели и полиция эвакуировали жителей близлежащих домов. По последним данным, были эвакуированы 650 человек. По данным губернатора Ростовской области, на 17.30 мск за помощью по различным вопросам обратилось около 420 человек, за ночь их число, скорее всего, увеличится.

Для пострадавших были организованы четыре пункта временного размещения, выделены пять автобусов, семь маршруток и три грузовика для перевозки людей. Также организованы пункт горячего питания.

Власти уже заявили о единовременной материальной помощи пострадавшим в размере 20 тысяч рублей. Также, по словам губернатора, во вторник утром будут озвучены данные по матпомощи из областного и городского бюджетов.

На месте пожара работают психологи Южного филиала Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России, также была открыта горячая линия.

В городе был введен режим ЧС. Глава администрации города Виталий Кушнарев призвал автовладельцев временно ограничить поездки на автомобиле в районе тушения пожара до полной ликвидации возгорания.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly МЧС РФ
Столб дыма над домами и огонь во дворах - крупный пожар в Ростове-на-Дону

Версия поджога будет отработана

Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону на ночь разместят в двух школах
Губернатор Голубев на совещании оперативного штаба упомянул, что в СМИ "активно распространяется информация о поджоге". По словам губернатора, к нему обращались жители, которые говорили о возможности поджога "открыто, настойчиво", а также о том, "что это преднамеренное действие некоторых риелторов".

Главный прокурор области Юрий Баранов ответил, что рассматриваются различные версии, причины пожара выяснит следствие. Он добавил, что пока преждевременно говорить о причинах пожара, следственные органы осмотрят место происшествия и сделают выводы. Губернатор, в свою очередь, пообещал, что версия поджога будет отработана "самым серьезным образом".

В ГУ МВД по региону также сообщили, что отрабатывают ряд возможных версий и причин произошедшего. Полиция рассмотрит как возможные причины техногенного характера, так и версии, включающие человеческий фактор.

Комментировать
Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Вредный
"Несколько жилых домов загорелись в частном секторе в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону". Красиво написано! Но это и есть знаменитая ростовская трущоба №1, именуемая в простонародье "Говнярка" из-за располагавшего там некогда комбината обслуживающего ассенизаторские машины и мусоровозы.
Один из пикантных нюансов — в ее географическом расположении. Любой из коренных ростовчан сотни раз бывал на Театральной площади, взирал на знаменитый монумент — высотную стелу, видел и окружающий ее невзрачный забор. Но мало у кого возникает желание поинтересоваться, что же, собственно, расположено за забором, скрывающим задний план монумента.
Долгие десятилетия советской власти и рыночных времен он прячет средневековые улочки с отсутствием каких-либо напоминаний об асфальте, текущими канализационными ручьями и домами, возведенными в том числе и из строительного мусора, с дырявыми кровлями и листами фанеры, вставленными вместо выбитых стекол. Забор позволяет гостям Ростова снимать красивые открытки, фотографии на память, делая раскинувшуюся по соседству «Говнярку» «несуществующим» населенным пунктом.
21:50
21.08.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена